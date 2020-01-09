Белорусы в 2019 году продали валюты почти на $600 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

В 2019 году физические лица продали наличной и безналичной валюты на $9 млрд 763,3 млн в эквиваленте, купили — $9 млрд 165,6 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $597,7 млн.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $22 млрд 374,9 млн в эквиваленте, купили на $21 млрд 843,3 млн.

Нерезиденты Беларуси в 2019 году продали валюты на $947,5 млн в эквиваленте, купили — $375,6 млн.-0-

БЕЛТА