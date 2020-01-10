В этом убежден тракторист-машинист филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Николай Марков. Опытный аграрий знает, что от этого напрямую зависит будущий урожай.

Это только кажется, что зимой у аграриев наступает период затишья. На самом деле на мехдворах сельхозпредприятий «кипит» жизнь: кто-то ремонтирует и готовит технику к предстоящим весенне-полевым работам, кто-то спешит на фермы, а есть и те, кто едет на поля, чтобы внести минеральные удобрения, от которых зависит урожайность сельскохозяйственных культур.

– Стаж работы в сельском хозяйстве у меня большой, 35 лет. За рулем трактора нахожусь практически всю жизнь, – делится Николай Марков. – А по-другому быть не могло, ведь родился и вырос я в сельской местности, да и отец был трактористом. Конечно, труд на земле легким не назовешь. Но если не боишься трудностей, если готов работать от зари до зари и любишь землю, она отблагодарит хорошим урожаем.

По словам механизатора, внесение минеральных удобрений в это время вполне оправдано: пока земля немного подмер- зшая, техника может пройти по любому полю. Поэтому ничто не мешает равномерно вносить удобрения даже на труднодоступных участках.

Наталья МАКСИМОВА

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