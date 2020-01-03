Гапоник Анатолий Генрикович

председатель райисполкома 8 января, 22 января с 8.00 до 13.00

Киселева Наталья Никитовна

председатель районного Совета депутатов 15 января с 8.00 до 13.00

Прокопенко Людмила Ивановна

первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 15 января с 8.00 до 13.00

Ковалев Александр Викторович

заместитель председателя райисполкома 17 января с 8.00 до 13.00

Шпиганович Дмитрий Николаевич

заместитель председателя райисполкома 31 января с 8.00 до 13.00

Вамбриков Геннадий Анатольевич

заместитель председателя райисполкома 10 января с 8.00 до 13.00

Кириленко Вячеслав Геннадьевич

управляющий делами райисполкома 29 января с 8.00 до 13.00

Руководство райисполкома проводит личный прием по предварительной записи.

Предварительная запись на личный прием осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 в каб. 16 райисполкома или по тел. 7-50-00, 7-91-31.

Предварительная запись к председателю райисполкома заканчивается за одни сутки до дня приема.

В случае отсутствия должностного лица личный прием осуществляет лицо, исполняющее его обязанности.