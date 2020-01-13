До 5 градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 14 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем существенных осадков не ожидается. В отдельных районах возможен слабый туман. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем будет от нуля до 5 градусов тепла.

БЕЛТА