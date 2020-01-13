Преимущественно облачная погода с плюсовой температурой ожидается в Беларуси 13 января. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный, в ночные и утренние часы — порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — 1-6 градусов тепла.

БЕЛТА