Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января провел совещание, на котором были рассмотрены очередные предложения по исправлению ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области.

Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне главы государства в ноябре, тогда были даны поручения для исправления ситуации.

«Как реализованы те концептуальные предложения и решения, которых мы достигли тогда в Витебске? Первый вопрос: какие меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий, и, главное, что это даст в результате? — обозначил Президент ключевые вопросы для участников совещания. — В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим».

«Подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем, — продолжил глава государства. — Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?»

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. «Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу», — сказал глава государства.

Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату. «Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату, — подчеркнул белорусский лидер. — Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?»

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что ожидает от участников совещания системного взгляда на обсуждаемый вопрос. «Насколько эффективны предлагаемые меры? Способны ли они реально улучшить ситуацию и сделать работу агропромышленного комплекса Витебской области устойчивой? А главное — получилось ли у правительства и Витебского облисполкома выработать универсальные меры, которые можно применять в других регионах страны? — обозначил круг вопросов глава государства. — Если мы пойдем на обновление организационной сферы АПК области, то где возьмем специалистов? Есть ли они у вас?»

Как сообщалось, проблемные аспекты работы агропромышленного комплекса Витебской области обсуждались на совещании, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 22 ноября в Витебске. Тогда рассматривалось предложение создать в области суперкрупный холдинг, однако глава государства потребовал «идти от земли» и грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры.

«Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил — твое, меньше — ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай — тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их (существующих интеграционных структур-холдингов. — Прим. БЕЛТА) никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет», — подчеркнул Президент.

Кроме того, Александр Лукашенко предлагал рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать.

«Речи о списании долгов быть не может» — Лукашенко требует наладить эффективную работу АПК Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что списания долгов для них не будет. Об этом глава государства заявил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.

«Речи о списании долгов быть не может, — подчеркнул Президент. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».

Глава государства повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать.

«Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области — зоне не просто рискованного, а критического земледелия?» — отметил он. С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.

«Главное, что сделано правильно в Витебской области, — мы пошли от потребностей, переработчиков, — сказал Александр Лукашенко. — Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги».

Для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития. «Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей и чтобы вернуть долги», — потребовал глава государства.

АПК Витебской области накопил долгов на Br3 млрд — Лукашенко требует возвратить все

По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс области накопил долгов на Br3 млрд. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Требование Президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены.

«При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (среди предложений — создать организацию по управлению долгами. — Прим. БЕЛТА)».

Главе государства было предложено произвести «техническую расчистку» балансов предприятий, чтобы у них на балансах не числилось долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками.

«Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги, — сказал Президент. — Но обязательно они (предприятия. — Прим. БЕЛТА) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!»

Александр Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям. «Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь», — раскритиковал положение дел глава государства.

Лукашенко: в Витебской области должна быть технологическая диктатура и дисциплина

Президент предупредил, что не стоит рассчитывать только на финансовую поддержку предприятий со стороны государства. Даже при ее наличии не удастся решить многие проблемы, если не навести порядок и дисциплину.

«Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию с падежом скота. Основная ответственность за гибель животных лежит на работниках предприятий. «Это не дело, что мы 92 тыс. голов скота угробили в целом по стране!» — сказал Президент.

«Сегодня должна быть жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина, — подчеркнул глава государства. — В этом году подвиги будем совершать с теми людьми, которые у нас есть и на той базе, которая у нас создана в Витебской области».

Глава государства выразил уверенность, что если каждый на своем месте будет ответственно работать и заботиться об эффективности своего предприятия, то и в целом ситуация в стране будет благополучной. «Я хочу, чтобы вы поняли: вся вертикаль власти, которая присутствует здесь, — от Президента до председателей райисполкомов Витебщины — иного не дано, — отметил он. — Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет».

Лукашенко: государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев

Обеспечение людей жильем глава государства назвал важнейшим вопросом. По его мнению, надо вернуться к практике строительства домов в агрогородках.

«У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста — для начала главного — должен быть построен дом», — подчеркнул Президент.

Строительством такого жилья мог бы заняться филиал Шкловского завода газетной бумаги «Домостроение», считает Александр Лукашенко. «Вот тут мы плечо подставим. Но это должно быть жилье по месту — в агрогородке», — подчеркнул он.

В качестве других мер поддержки молодых аграриев также предлагалось заменить им срочную военную службу на службу в резерве. Глава государства в целом поддержал эту идею, но поручил детально проработать данный вопрос. Кроме того, речь шла о финансовом стимулировании молодых специалистов. Президент подчеркнул, что зарплата в этой сфере должна быть достойной, однако, по его словам, республиканский и областной бюджеты не следует перегружать созданием новых фондов поддержки, как это предлагалось.

«Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить», — сказал Александр Лукашенко.

Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве

Соответствующее предложение озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на совещании у главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.

Анатолий Хотько предложил разрешить молодым специалистам, которые заняты в сельскохозяйственной сфере, проходить военную службу преимущественно в резерве. «Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, — согласился Президент. — Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить».

Соответствующих предложений, как должна строиться работа в этом направлении, Александр Лукашенко ждет от Министерства обороны и Госсекретариата Совета безопасности. Такая поддержка для молодых специалистов тоже будет являться определенной льготой, заметил глава государства. «Но пройти эту суровую школу жизни надо всем, — подчеркнул он. — Договорились. Проработаем этот вопрос. Нам надо найти оптимальный вариант».

Лукашенко: Витебскую область надо расшевелить

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доработать указ, который должен поспособствовать развитию агропромышленного комплекса Витебской области. Соответствующую задачу он поставил, подводя итоги совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК региона.

«Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской — бог велел (развиваться. — Прим. БЕЛТА), остальные более или менее работают».

Глава государства заявил, что сейчас Витебскую область «надо расшевелить». Указ, который должен поспособствовать развитию ее агропромышленного комплекса, Президент поручил доработать в ближайшие пару недель.

Как рассказал журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев по итогам совещания у главы государства, концепция указа заложена в названии документа — в развитии АПК Витебской области, и она останется прежней. «Есть моменты, которые необходимо доработать. На это Президент дал 2 недели, — сказал он. — Уже не остается времени на раскачку, раздумья. Через 2 месяца начинается посевная кампания, нужно подготовиться, заложить урожай нового года. Если не посеем, год будет потерян».

По словам Николая Шерстнева, основной целью указа является освобождение сельскохозяйственных организаций от долгов, которые копились десятилетиями, чтобы улучшить их платежеспособность, сконцентрировать в одной структуре и обслуживать их в течение того времени, которое будет определено указом в виде отсрочки и рассрочки.

Указ будет также регулировать отдельные аспекты работы сырьевых зон. «Отличительная черта создаваемых сырьевых зон в том, что перерабатывающее предприятие должно не только рассчитываться за сырье, поставленное из сельхозорганизации, но и переместить часть добавленной стоимости, которую получает, в развитие этой сельхозорганизации. За каждым промышленным предприятием будет закреплено примерно 20-30 сельскохозяйственных организаций», — рассказал Николай Шерстнев.

По его мнению, такие меры позволят создать более благоприятные условия для организаций АПК, увеличить количество поставляемого сырья и тем самым загрузить перерабатывающие предприятия, усилить экономический эффект их работы. Указ коснется деятельности 159 организаций Витебской области, из которых 130 — это сельскохозяйственные.

БЕЛТА