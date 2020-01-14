С 10 января на территории района проводятся дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения

В связи с чем сотрудниками ОВД Буда-Кошелевского райисполкома будут проводится массированные отработки района, по пресечению фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и водителями, не имеющими

права управления.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спиртное становится связующим звеном между водителем и аварией, проламывает преграду между честным вчерашним днем и завтрашним на скамье подсудимых, калеча тех, кто оказался на пути пьяного водителя, и ломая его собственную судьбу.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения: размер штрафа составляет от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года, также за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить штраф в размере от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на три года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч.б ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 3171 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

В соответствии с ч.1 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь граждане, управляющие транспортным средством, не имея права управления этим средством, а равно передавшие управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством без водительского удостоверения штраф составит от 20 до 50 базовых величин, или административный арест до 15 суток.

ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома