16 января в рамках Единого дня информирования на Будакошелевщине прошли встречи руководства Буда-Кошелевского райисполкома с трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций.

Так, группа под руководством председателя райисполкома Анатолия Гапоника встретилась с активом Октябрьского сельсовета. Председатель райсовета Наталья Киселева пообщалась с трудовым коллективом Буда-Кошелевского филиала «Гомельоблтопливо». Члены трудовых коллективов Буда-Кошелевского РОЧС И СП «АМИПАК»-ОАО имели возможность задать вопросы заместителям председателя райисполкома Геннадию Вамбрикову и Александру Ковалеву. Молодежная группа райисполкома встретилась с работниками сельскохозяйственного участка №2 РУП «Белоруснефть-Особино» в г.Буда-Кошелево.

Важно отметить: на каждой встрече, помимо общей темы «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения», рассмотрены и взяты на контроль другие вопросы, волнующие жителей. Среди них: оплата за коммунальные платежи, качество произведенного капитального ремонта жилого фонда, спиливание деревьев на гражданских кладбищах, ремонт дорожного покрытия и освещение улиц, качество воды, медицинское обслуживание на селе и другие.

Работа информационно-пропагандистских групп в районе нацелена на внимание к каждому человеку и к каждой проблеме. По итогам встречи будут составлены протоколы, чтобы ни один из возникших вопросов не остался без ответа. Председатель райисполкома Анатолий Гапоник на встрече с активом Октябрьского сельсовета Участники Единого дня информирования воспользовались возможностью в индивидуальном порядке озвучить председателю волнующие их вопросы

Ирина Палубец, Наталья Логунова.

Фото Ирины Палубец.