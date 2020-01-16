Перед окунанием в воду на Крещение рекомендуется проконсультироваться у врача, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главного врача по организационно-методической работе Городской станции скорой медицинской помощи Минска Олег Воробей.

«Нужно правильно подойти к вопросу окунания в холодную воду. Хочу обратить внимание, что перед этим человек должен проконсультироваться со своим лечащим врачом. В первую очередь, если у него имеются какие-либо хронические болезни либо недавно перенесены острые воспалительные заболевания. Также нежелательно окунаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания» — рассказал Олег Воробей.

Медики советуют перед входом в воду разогреть тело и выполнить физические упражнения. Чем ниже температура воды и окружающей среды, тем короче должно быть время пребывания в воде (не более 30 секунд) и теплее одежда, которая необходима для согревания после окунания. Сотрудники ОСВОД рекомендуют также как можно дольше сохранять тело в тепле до погружения в воду. При выходе из нее стоит как можно быстрее надеть сухую одежду. При погружении также важно следить за своим состоянием, не упускать из виду людей, которые находятся рядом. Особенно это касается детей и людей пожилого возраста.

Чтобы минимизировать случаи переохлаждения людей во время Крещения, на каждой спасательной станции предусмотрены отдельные спуски в воду. «Мы создали максимально безопасные условия. Не устраивайте несанкционированные заплывы. Приходите на станцию «Комсомольское озеро» и «Дрозды», где будут пункты обогрева, отапливаемые палатки, в которых можно согреться и переодеться. Будет работать торговля, продаваться чай и кофе», — добавил исполняющий обязанности председателя Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько.

БЕЛТА