В нынешнем году 1-го января наш земляк, талантливый живописец Виктор Песляков-Дзержинский отпраздновал бы 85-летие.

Малая родина Виктора Ва-сильевича – Рогинь. И хотя более 60-ти лет он прожил в Российской Федерации, все же каждый год находил возможность приехать в родные края, где родился, вырос, где покоятся его родственники, где столько близких для него людей.

Детство живописца легким не назовешь. Рано потеряв мать, он вместе с сестрой попал на воспитание к бабушке. Отец, вернувшись с фронта, создал новую семью, и подрастающие дети, почувствовав себя вольными птицами, были вынуждены рано взрослеть и искать свое место в жизни.

Проучившись после Рогинской школы год в Жировичском сельcкохозяйственном техникуме, Виктор решил, что выбрал не ту стезю, и в 1953-м переехал в подмосковный город Химки. Там окончил авиационный техникум, работал на заводе, при этом активно занимался спортом, не раз становясь победителем различных спортивных состязаний.

Талант к рисованию у него проявился еще в раннем детстве. И в конце 70-х годов он был художником-оформителем на комбинате художественных работ Мособлхудожфонда. Активную деятельность начал в 1975-м с участия в районных выставках и фестивалях искусства, за что, к слову, неоднократно удостаивался почетных грамот и дипломов. Как говорил мастер кисти, наиболее удачно в его исполнении выходили миниатюры, написанные маслом, которые на всевозможных выставках и вернисажах расходились на «ура», буквально за 40 минут, брали сразу по 5-6 работ. Особенным спросом миниатюры пользовались у иностранцев.

Основная тема в живописи Виктора Песлякова – пейзажная лирика. В пейзажах художник находил постоянный источник вдохновения, тонко чувствовал красоту природы России и малой родины – Рогини. Еще одним немаловажным источником его вдохновения были литературные произведения Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и других русских классиков.

В 1979 году Виктор Васильевич окончил Заочный народный университет искусств сразу по трем факультетам: живописи, руководителя изостудии и оформительского искусства, что дало дополнительные навыки в воссоздании любимых им пейзажей. С 2003-го являлся членом Творческого союза художников России, с 2007-го – членом общественной организации «Союз художников Подмосковья». Его картины разошлись по всему миру и находятся во многих частных коллекциях.

В последние годы художник привозил свои картины на Будакошелевщину, они хранятся в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко, в Рогинском центре народного творчества и Рогинской школе. По его словам, Рогинь – родина его души. На родной земле ему даже дышалось по-другому. Не передать словами, какой небывалый подъем он ощущал, как только пересекал российско-белорусскую границу. А как приятно было видеть, что родная деревня преображается, хорошеет и живет полной жизнью! К тому же, когда он приезжал на празднование 150-летия Рогинской школы, знакомые подметили, что фамилия Песляков – не местная, ведь его отец был родом из Западной Беларуси. Тогда живописец решил взять двойную фамилию, соединив фамилии отца и матери, и стал Песляковым-Дзержинским.

Желающие познакомиться и прикоснуться к творчеству нашего талантливого земляка могут посетить действующие выставки в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко и историко-краеведческом музее.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото из архива редакции