Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах. Соответствующее постановление Совета Министров от 31 декабря 2019 года №969 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Всего в 2020 году нужно ввести 4 млн кв.м жилья. Из этого объема для тех, кто стоит на учете нуждающихся и строится с господдержкой, предусмотрено 984,13 тыс. кв.м. В 2021 году хотят ввести 3,5 млн кв.м жилья, в том числе для нуждающихся и строящихся с господдержкой, — 683,7 тыс. кв.м (при условии наличия источников финансирования, в том числе кредитов).

План на 2020 год для Минской области — 1,12 млн кв.м, Брестской — 650 тыс. кв.м, города Минска — 630 тыс. кв.м, Гомельской области — 485 тыс. кв.м. В Гродненской области запланирован ввод 415 тыс. кв.м, в Могилевской — 365 тыс. кв.м, в Витебской — 335 тыс. кв.м. В I полугодии нужно ввести не менее 35% от запланированного, за 9 месяцев — 65%.

Арендного жилья построят 135 тыс. кв.м, при этом больше всего в Минской области — 30,5 тыс. кв.м и Минске — 22,3 тыс. кв.м.

В городах-спутниках планируется возвести жилье для почти тысячи человек. Почти половина из них получит квартиры в Смолевичах. По 100 человек улучшат жилищные условия в Жабинке и Фаниполе, чуть меньше сотни — в Логойске, 80 — в Дзержинске, 60 — в Скиделе, 58 — в Руденске и 10 — в Заславле. Для этих целей предусмотрены кредитные ресурсы банков в размере Br43,32 млн.

Объемы финансирования жилья для многодетных составят Br929,19 млн. Ввод жилья в 2020 году планируется для 10 154 многодетных семей.

В целом кредитные ресурсы банков, направляемые в 2020 году на финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру), составят Br983,03 млн.

Постановлением также определено, что с 2020 года все многоквартирные жилые дома будут проектироваться и строиться в энергоэффективном исполнении.

Облисполкомам и Мингорисполкому поручено сдерживать рост стоимости строительства жилья с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов экономичных жилых домов типовых потребительских качеств. Также необходимо оказывать содействие гражданам в строительстве индивидуального жилья.

В каждой области и Минске нужно обеспечить строительство многоквартирных домов, где электроэнергия используется для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

БЕЛТА