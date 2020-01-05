Как рассказали в информационном отделе Гомельской епархии, 7 января с 13:00 гостей храма будут встречать христославы и Дед Мороз, а также традиционный горячий чай. В рождественском вертепе можно увидеть живых овец и коз.

В течении дня на территории храма будет представлена благотворительная ярмарка с изделиями ручной работы, на которой можно приобрести рождественские подарки своим близким, а также полакомиться венскими вафлями. Кульминацией праздника станет театрализованная Рождественская сказка, подготовленная молодежной группой храма «Фаворовцы». Представление начнется в 17:00. Вход свободный.

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