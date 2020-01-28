Сборная Беларуси по мини-футболу перед отъездом в Португалию на элитный раунд квалификации чемпионата мира разгромила будущих хозяев финального этапа литовцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном контрольном поединке в литовской Йонаве белорусы выиграли у сборной Литвы с сухим счетом 4:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Александр Чибисов, по одному голу забили Владимир Жигалко и Антон Гусаков.

Стартовый матч группы А в португальском Повоа-де-Варзим белорусы проведут 30 января против сборной Португалии, 31 января предстоит встреча с итальянцами, 2 февраля — поединок с командой Финляндии.

Под началом главного тренера Александра Савинцева за путевку на ЧМ будут сражаться: вратари — Владимир Стремилов (БЧ, Гомель), Андрей Чурилин («Витэн», Орша); полевые игроки — Владимир Жигалко, Павел Раговик, Олег Горбенко, Александр Чибисов, Игорь Щербич (все — «Столица», Минск), Антон Матвеенко, Владислав Селюк (оба — ВРЗ, Гомель), Артем Козел, Антон Гусаков, Юрий Рабыко (все — «Витэн», Орша), Василий Жариков, Денис Колб (оба — БЧ, Гомель).

Составы остальных квартетов элитного раунда:

В — Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;

С — Хорватия (хозяин турнира), Словакия, Россия, Азербайджан;

D — Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.

Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.

Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

Фото Белорусской ассоциации мини-футбола

Белта