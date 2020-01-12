Сотрудники КДН, РОВД и РОЧС провели рейд по неблагополучным семьям с целью обследования условий проживания несовершеннолетних.

Для осуществления контроля за исполнением родительских обязанностей посещено 6 семей. В ходе рейда были обследованы условия проживания и воспитания несовершеннолетних, даны рекомендации по обращению к специалистам учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения.

По результатам проверки установлено, что в семьях продуктами питания дети обеспечены в необходимом объеме. Однако санитарное состояние обследованных домовладений не всегда было удовлетворительным. Кроме того, у некоторых хозяев дрова для отапливания домов заготовлены в недостаточном количестве. Специалисты побеседовали с нерадивыми родителями об исполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, защите прав и интересов несовершеннолетних, о недопустимости жестокого обращения в семье, а также профилактике правонарушений и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

К слову, рейды проводятся регулярно. Как отмечают представители заинтересованных служб, многие родители встают на путь исправления, и ситуация в семьях меняется в лучшую сторону.

Ирина ГАЛИЦКАЯ