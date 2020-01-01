Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию. Соответствующее постановление Совета Министров от 28 декабря 2019 года №933 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Природный газ

Определена цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — Br0,1205 за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно — Br0,1271. В летний период газ будет стоить Br0,4213 за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит Br0,4213 за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит Br3,37 с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет Br9,69 с одного проживающего. В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить Br5,48 для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить Br0,5320 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — Br0,5936. В летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая — Br0,1995, с 1 июня по 31 декабря — Br0,2226.

Сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами будет стоить в отопительный сезон с 1 января по 31 мая Br1,9563, с 1 июня по 31 декабря — Br2,1628. В летний период цена будет Br1,1409. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб.м также будет стоить Br1,1409.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит Br3,42 с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить Br9,7. При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — Br4,56 с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно — Br6,3021 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно — Br7,0314. В летний период она будет Br1,1409.

Газ в баллонах

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит Br0,81. Таким образом, такой баллон будет стоить Br17.

Электроэнергия

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит Br0,1616 за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — Br0,1131 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — Br0,3232.

Повышается также дифференцированный тариф по трем временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит Br0,097 за 1 кВт.ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — Br0,2909, в остальное время суток — Br0,1131.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,1109 за 1 кВт.ч, в остальное время суток — Br0,2059.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят: за 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения — Br92,25; за 1 куб.м природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, — Br0,4421. За 1 куб.м природного газа, используемого без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит Br3,54 с одного проживающего в месяц, Br10,17 — при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), Br5,75 — при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя. За 1 кВт.ч электроэнергии одноставочный тариф составит Br0,209, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — Br0,1463, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — Br0,418.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-

БЕЛТА