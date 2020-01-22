Людмила Ивановна Прокопенко – первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в п. Боровое Лядо (вблизи д. 12);

Александр Викторович Ковалев – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в д. Брилев (вблизи д. 62);

Геннадий Анатольевич Вамбриков – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в п. Великий Мох (вблизи д. 50);

Дмитрий Николаевич Шпиганович – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, в д. Заречье, ул. Луговая (вблизи д. 28).22