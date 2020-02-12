Правительство Беларуси заключит соглашения о сотрудничестве с правительствами Башкортостана, Хабаровского края и Ленинградской области России. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 10 февраля 2020 года №81, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, правительство приняло предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах с данными регионами России.

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