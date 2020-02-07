Отравления детей лекарственными средствами и средствами бытовой химии наблюдаются довольно часто, нередко сопровождаются развитием тяжёлой интоксикацией и при несвоевременно или неправильно оказанной первой помощи могут привести к смертельному исходу.

Острые отравления лекарственными средствами при применении нескольких лекарств одновременно происходит в результате их передозировки, или при неправильном их применении, или при непереносимости ребёнком лекарственного средства. Родители должны тщательно соблюдать рекомендации врача в отношении дозировки, времени приёма лекарства, длительности курса лечения, а также знать побочные действия лекарственного средства.

Возможно, случайные отравления лекарственными средствами чаще всего наблюдаются в семьях, где неправильно хранятся лекарства. Во избежание этого, необходимо хранить лекарственные средства в недоступных для детей местах.

Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании бытовой химии:

Средства бытовой химии, даже если это обычный стиральный порошок или сода, следует обязательно хранить отдельно от любых пищевых продуктов, недоступных для детей местах, лучше под замком.

На каждой бутылке или коробке обязательно должна быть этикетка; перед применением какого либо средства, необходимо внимательно прочитать все рекомендации.

Жидкие вещества следует переливать, обязательно пользуясь воронкой, а пересыпать сыпучие – ложкой; воронку или ложку после применения следует вымыть и высушить.

Если вы заподозрили, что Ваш ребёнок проглотил какое-нибудь опасное вещество , не пытайтесь вызывать рвоту или давать малышу «запить» проглоченное без предварительной консультации с врачом. Немедленно свяжитесь со службой скорой медицинской помощи!

вы заподозрили, что Ваш , не пытайтесь вызывать рвоту или давать малышу «запить» проглоченное без предварительной консультации с врачом. Больше половины всех детских отравлений обусловлено случайным приёмом лекарств. Держите все препараты (даже витамины) в недоступном для ребёнка месте . Не называйте лекарства «конфетками», потому что так можно спровоцировать у ребёнка интерес к ним.

. Не называйте лекарства «конфетками», потому что так можно спровоцировать у ребёнка интерес к ним. На дверцах шкафчиков , в которых хранится бытовая химия и медикаменты, установите специальные запоры или замки .

, в которых хранится бытовая химия и медикаменты, . Держите мелкую электронику и гаджеты (брелоки сигнализации, часы, пульты дистанционного управления, «беспламенные свечи», лазерные указки, фонарики и тому подобные предметы), содержащие литиевые батарейки , в местах недоступных детям.

, в местах недоступных детям. Если Вы убрали бутылку с моющим средством на верхнюю полку или закрыли в шкафчике, это не значит, что ребёнок её не найдёт и не опрокинет на себя. В таком случае химическое средство может попасть на нежную кожу малыша, в глаза или рот, при этом возможны совершенно катастрофические последствия не только для ребёнка, но и всей семьи. Поэтому всегда убирайте средства бытовой химии в места недоступные для детей . Места хранения опасных веществ любого происхождения и назначения должны быть оборудованы надёжными системами защиты от несанкционированного доступа (замки, засовы и т.д.).

. Места хранения опасных веществ любого происхождения и назначения должны быть оборудованы надёжными системами защиты от несанкционированного доступа (замки, засовы и т.д.). Придя с работы, иногда не оценив возможную опасность, сумку без присмотра оставляют на стуле, комоде или на полу. А ведь внутри находится множество опасных для ребёнка предметов: лекарственные средства, маникюрные ножницы монеты, всякие мелочи и даже помада с лаком для ногтей и жидкостью для его удаления, и пр. Все это, оказавшись в руках ребёнка, может привести к очень печальным последствиям.

Берегите своих детей! Дети приносят в этот мир великую радость вместе со своим заливистым смехом, неуклюжими, первыми шагами и бесконечными «почему». Ничто не заменит детской улыбки, искренних объятий маленьких ручек, рассказов о первой любви. Каждые родители хотят ощутить и познать эти чувства. Давайте будем более ответственны и внимательны к своим детям!