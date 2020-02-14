Областной конкурс молодых ведущих «Шанс» пройдет сегодня в Речице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Кастинг самых креативных и харизматичных ведущих состоится в городском дворце культуры. Обычно такие люди — душа компании, они могут развеселить и задать настроение в любых условиях. Конкурс покажет, как они проявят себя в полуофициальной обстановке.

Поучаствовать предложили специалистам культурно-просветительных учреждений, учащимся средних школ и колледжей области, а также студентам вузов. Подано более 35 заявок. Самому младшему из конкурсантов 16 лет, самому старшему — 35.

При подаче заявок участники получили домашнее задание. Им предстоит подготовить сценарий открытия мероприятия любого формата, посвященного 75-летию Великой Победы. Разработка презентаций, слайдов и визуального сопровождения приветствуется.

Ожидает ведущих и несколько экспромтных заданий. Им предложат выбрать конверт и продекламировать судейской коллегии спрятанный в нем текст. «Это будут отрывки из достаточно известных произведений, знакомый многим текст. Важно посмотреть, как конкурсанты представят его вниманию публики», — уточнили организаторы творческого состязания.

Проверят участников на артистизм и стрессоустойчивость. «Бывают случаи, когда в зале или на сцене пропадает свет, отключается микрофон или не открывается занавес. Ведущему важно не растеряться, сохранить лицо, удержать внимание зала и достойно выйти из неоднозначной или непредвиденной ситуации. Предложим такие обстоятельства нашим конкурсантам», — рассказали в оргкомитете. Будет оценено также умение расшевелить аудиторию, креативно представить сольного исполнителя или творческий коллектив.

В составе жюри — работники культуры региона, в числе которых художественный руководитель Гомельского государственного театра кукол Юрий Вутто.

По результатам будут определены три победителя, которые кроме дипломов и призов получат шанс показать себя на творческой арене.

Конкурс ведущих проводится впервые. Он будет способствовать выявлению и раскрытию творческого потенциала молодых ведущих праздничных мероприятий, совершенствованию мастерства организаторов культурно-досуговой деятельности. «Это творческое состязание поможет найти новые лица. Планируем и в будущем не оставлять их в тени, а задействовать на районных, городских и областных мероприятиях», — подчеркнули в оргкомитете.

Организаторами выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, областной центр народного творчества и Речицкий городской дворец культуры.

Белта