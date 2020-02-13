В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов в центральной районной библиотеке прошел вечер памяти «Афганистан болит в моей душе», гостем которого стал непосредственный участник боевых действий, ветеран войны в Афганистане Александр Пипко.

31 год прошел с той памятной даты, и события страшной и кровопролитной войны уже стали историей, о которой мы обязаны помнить. Ведь среди нас живут те, кто прошел огненные версты войны, выполняя свой интернациональный долг.

Говорят, что время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего и не может быть будущего. Афганистан и сегодня болит в душах тех, кто шагал горными тропами, кто терял друзей в той далекой стране, тех, чьи мужья, сыновья, братья и отцы погибли, так и не вернувшись домой. Память о героях увековечена не только в памятниках и обелисках, она живет и в наших сердцах.

С интересом учащиеся средней школы №1 райцентра смотрели видеофильм, главные герои которого – советские солдаты, попавшие в пекло боевых действий, но при этом сумевшие не потерять в себе все человеческое. Конечно же, особый интерес у подрастающего поколения вызвал рассказ Александра Пипко из Чечерска, которому довелось проходить службу в пограничных войсках КГБ СССР в г. Кайсаре в должности водителя командирско-штабной машины мотоманевренной группы «Кайсар». Вспоминая те далекие события, Александр Аркадьевич отметил, что, отправляясь в Афганистан, он не был полностью готов к тому, с чем ему пришлось столкнуться. С большой теплотой он рассказывал о своих боевых товарищах и командирах, о военных операциях, в которых принимал участие, о переходах через горные ущелья. Ребята с неподдельным интересом слушали рассказ очевидца боевых действий и просматривали слайды фотографий о суровых буднях службы в Афганистане, которые бережно хранятся в альбоме воина-интернационалиста.

За хорошую службу Александр Пипко награжден медалью «За отличие в охране государственной границы СССР», медалью «От благодарного афганского народа», Почетной грамотой Верховного Совета СССР, а также юбилейными наградами.

В мирное время Александр Григорьевич трудился в уголовном розыске, а сейчас является ведущим специалистом Администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси. с 1989 по 2019 год он бессменно возглавлял Чечерскую районную организацию общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора