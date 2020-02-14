В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов для учащихся 8-11 классов Глазовской и Кривской школ была организована встреча с воином-афганцем, участником боевых действий, Евгением Звяговым. На встречу был приглашен также военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв.

Война в Афганистане… Она всегда будет сопряжена с солдатской кровью, горем и страданиями людей. Правду о ней знают лишь те, кто под пулями поднимался в атаки, кто изнывал от жажды и замерзал в снегу на горных перевалах, кто провожал в последний путь на Родину в «черном тюльпане» боевых друзей, кто и сегодня поднимает тост за погибших товарищей. Мы же знаем об этой войне только из рассказов и фильмов. Но забывать о ней мы не имеем права.Того, кто служил в Афганистане, мы узнаем не по орденским нашивкам на штатской одежде. Мы узнаем их по спокойным твердым лицам. Это люди, на которых всегда можно положиться.

Именно таким и предстал перед школьниками Евгений Владимирович. С неподдельным интересом ребята слушали рассказ ветерана боевых действий. Также им был показан видеофильм о суровых годах многолетней войны.

— Изжить из себя войну, забыть ее невозможно. Там настоящим было все. Мужество было мужеством. Предательство — предательством. В мирной жизни распознать такую разницу трудно, — поделился с ребятами Евгений Звягов.

В завершение все присутствующие почтили память воинов-интернационалистов минутой молчания.

Ирина ШУТОВА

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