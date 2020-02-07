Директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский в интервью агентству «Интерфакс-Запад» выразил мнение, что при прохождении техосмотра автомобиля необходимо исключить требование предъявлять аптечку и огнетушитель.

Ленчевский напомнил, что раньше система гостехосмотра находилась в ведении МВД, а в 2003 году эти функции перешли Минтрансу, после чего было образовано предприятие «Белтехосмотр».

Глава «Белтехосмотра» обратил внимание, что многие требования к владельцам машин при прохождении ГТО и получении допуска к дорожному движению были для ГАИ возможностью дополнительного контроля по основным направлениям работы, но в структуре «Белтехосмотра» в них нет необходимости, так как они дублируют работу других организаций, в том числе Госавтоинспекции.

«Я давно говорил, что справки о состоянии здоровья при получении разрешения на допуск не нужны. На мой взгляд, можно было бы уйти от многих документов в списке предъявляемых документов. И не только документов. Так, проверка аптечки и огнетушителя тоже не относится к оценке технического состояния транспортного средства», — убежден Ленчевский.

Он подчеркнул, что аптечки и огнетушители часто «кочуют» из одного автомобиля в другой, а при техосмотре нужно проверять непосредственно машину.

Кроме того, руководитель «Белтехосмотра» напомнил, что указом Президента из списка предъявляемых при ГТО документов исключен талон предупреждений. «Но, на мой взгляд, и он для проведения процедуры нам не нужно. Проверять, имеет ли право водитель находиться за рулем — задача ГАИ», — резюмировал Ленчевский.

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