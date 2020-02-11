В Гомеле по подозрению в совершении хулиганских действий в отношении директора кафе задержан неработающий житель Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Как сообщалось, вечером 8 февраля двое мужчин подсели в кафе за стол к трем девушкам. Когда те собрались уходить, мужчины не давали посетительницам выйти из-за стола. Это заметил директор кафе. Он сделал замечание парням, после чего в их сопровождении вышел на улицу. Один из мужчин несколько раз ударил по лицу директора кафе. Когда тот упал, его занесли в помещение. Работники кафе сообщили о произошедшем в милицию. Потерпевшего с различными травмами доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.

43-летний минчанин обратился в милицию с явкой с повинной. Личность мужчины, посещавшего с ним кафе, также установлена. Им оказался 42-летний житель столицы. Он находится в статусе свидетеля.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

Белта