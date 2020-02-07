«Древние предметы бережно храним» ­– так называется археологическая выставка, открывшаяся в историко-краеведческом музее.

Открытие выставки стало знаковым событием для Будакошелевщины, что особенно символично в Год малой родины. И это неудивительно, ведь демонстрируемые экспонаты были найдены на Уваровичском городище и датируются VI в. до н.э – I в. н.э.

Напомним, городище в Уваровичах – археологический памятник раннего железного века на территории Беларуси. Население городища принадлежало к Милоградской культуре. Сегодня оно охраняется как памятник археологии.

Посетив выставку, каждый желающий, кому интересна история родного края, может познакомиться с предметами быта наших предков. Это пряслица, используемые женщинами для прядения и ткачества, древнейшие зернотерки, изделия из кости, керамические горшки, сделанные без использования гончарного круга, грузила, изделия из железа и др. К слову, помимо этих предметов старины, Гомельским дворцово-парковым ансамблем на выставке представлены более ранние археологические артефакты. В частности, отщепы эпохи неолита (начало второго тысячелетия до н.э.) и каменный клиновидный топор, выполненный по технологии шлифовки эпохи бронзового века (1500-1200 гг до н.э.), найденные около поселка Андреевка нашего района.

Для всех, кто хочет прикоснуться к древнейшей истории и своими глазами увидеть уникальные артефакты, двери историко-краеведческого музея открыты. Приходите, и вы точно не пожалеете, так как лицезреть предметы старины эпохи неолита – это редкая возможность.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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