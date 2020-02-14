В Светлогорске пьяный школьник ногой разбил инфокиоск. Подростка задержали, сообщили БЕЛТА в МВД.

Утром 7 февраля работники одного из банков в райцентре обнаружили, что инфокиоск разбит. На место происшествия вызвали милиционеров. «Мы изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 14-летний школьник, выйти на которого удалось спустя несколько дней», — рассказали в отделе уголовного розыска Светлогорского РОВД.

В беседе с оперативниками подросток рассказал, что накануне происшествия выпивал в лесу со своими друзьями. Гуляя по городу, школьник обратил внимание на инфокиоск и разбил в нем стекло. Причину своего поступка парень так и не смог объяснить.

В РОВД добавили, что подозреваемый, пока его искали, успел еще раз нарушить закон. В одном из продуктовых магазинов он попытался вынести спиртное, однако парня задержали на выходе.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ранее юноша не был судим, однако привлекался к административной ответственности, состоит на учете в ИДН.

Белта