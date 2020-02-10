Двое российских детей погибли при столкновении скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил российский консул в Таиланде Владимир Пронин.

Около 20 российских туристов пострадали в этом происшествии. Все пострадавшие были доставлены в несколько больниц острова. «Часть граждан РФ уже выписалась из медицинских учреждений», — добавил дипломат.

Согласно предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

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