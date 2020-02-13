Уроки памяти, информационные часы, встречи с воинами-афганцами проходят в эти дни в школах и библиотеках, домах культуры и на предприятиях.

Сегодня в Уваровичском городском доме культуры состоялась тематическая встреча «Афганистан — живая память». В мероприятии приняли участие воины-афганцы, матери и вдовы воинов-афганцев, представители местной власти, общественность, учащиеся и педагоги школы, жители горпоселка.

С приветственным словом к присутствующим обратились председатель Уваровичского сельского совета Виталий Пантелеенко, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко, председатель Уваровичского совета ветеранов Любовь Родова. Своими воспоминаниями поделились участник боевых действий Николай Яковцов и мать погибшего воина-афганца Георгия Шейко Мария Прохоровна Шейко. В фойе дома культуры была организована тематическая выставка.

Памятные мероприятия продолжатся 15 февраля. Так, в 7.45 в храме Святителя Николая Чудотворца города Буда-Кошелево пройдет гражданская панихида. В 10.00 у памятника воинам-афганцам состоится митинг-реквием.

Приглашаем всех жителей почтить память погибших воинов-интернационалистов.