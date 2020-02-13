Уроки памяти, информационные часы, встречи с воинами-афганцами проходят в эти дни в школах и библиотеках, домах культуры и на предприятиях.

Сегодня в Уваровичском городском доме культуры состоялась тематическая встреча «Афганистан — живая память».   В мероприятии приняли участие воины-афганцы, матери и вдовы воинов-афганцев, представители местной власти, общественность, учащиеся и педагоги школы, жители горпоселка.

С приветственным словом к присутствующим  обратились  председатель Уваровичского сельского совета Виталий Пантелеенко, председатель районной организации  общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко, председатель Уваровичского совета ветеранов Любовь Родова. Своими воспоминаниями поделились участник боевых действий Николай Яковцов и мать погибшего воина-афганца Георгия Шейко Мария Прохоровна Шейко. В фойе дома культуры  была организована тематическая выставка.

Памятные мероприятия продолжатся 15 февраля. Так, в 7.45  в  храме  Святителя Николая Чудотворца  города  Буда-Кошелево  пройдет гражданская панихида.  В  10.00  у памятника воинам-афганцам  состоится  митинг-реквием.

Приглашаем всех жителей почтить память погибших воинов-интернационалистов.