В этой связи МЧС напоминает родителям, что чаще всего несчастные случаи происходят с оставленными без присмотра детьми и именно взрослые в ответе за жизнь своего ребенка. Поэтому контролируйте, чем дети занимаются в свободное время, рассказывайте им об опасности игры с огнем и не разрешайте самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топкой печи, храните спички и зажигалки в недоступных для них местах. Не забывайте, что в зимний период больше всего несчастий происходит на водоемах.

Более того, расскажите ребятам, как правильно действовать в случае пожара, повторите номера экстренных служб и объясните, при каких обстоятельствах их можно вызывать.

Уважаемые взрослые, научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не может сделать это лучше вас.

Елена БЕЛКО