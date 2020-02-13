Для поддержания состояния здоровья необходимо ежедневно употреблять в пищу различные овощи, поскольку они благоприятно отражаются на состоянии организма.

Доктор Анна Джонсон составила список самых полезных овощей, среди которых можно найти вполне бюджетные варианты:

1. Репчатый лук. В силу своей невысокой стоимости лук должен появляться в качестве ингредиента домашних блюд ежедневно, поскольку он обладает рядом ценных свойств. Овощ полезен для улучшения процесса пищеварения, нормализации состояния кишечника.

К тому же, лук способен защитить от вирусных и бактериальных инфекций либо же ускорить процесс выздоровления.

Овощ приводит к нормализации показателей сахара и холестерина в крови, что является отличной защитой от болезней сердца и диабета.

2. Шпинат. Этот листовой овощ способен существенно оздоровить организм. Он универсален в приготовлении, поскольку обладает нейтральным вкусом. Шпинат станет отличным дополнением к витаминному овощному салату или же его можно добавить к другим ингредиентам смузи.

В обязательном порядке должен присутствовать на столе вегетарианцев и веганов, а также людей, испытывающих нехватку питательных веществ.

3. Болгарский перец. Данный овощ прекрасно влияет на нервную систему (защищает от депрессивного состояния, поднимает настроение, помогает при хроническом стрессе и проблемах со сном), внешний вид (помогает замедлить процесс старения кожи, улучшает внешний вид и структуру волос и ногтей), а также благоприятно сказывается на зрении, поэтому его стоит включить в регулярное меню тем, чья работа тесно связана с компьютером.

Помимо прочего, болгарский перец усиливает защитные свойства организма за счет укрепления иммунной системы.

4. Тыква. Этот овощ много раз возглавлял списки самых полезных овощей, поскольку обладает невероятно ценным составом для укрепления здоровья.

Тыква способствует ускорению процесса обмена веществ, что является невероятно полезным для тех, кто хочет сбросить лишний вес без вреда для здоровья. Овощ поможет очистить организм от токсических веществ, шлаков и канцерогенов, а также привести к уровню нормы показатели холестерина, что выступит в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Если регулярно употреблять этот недорогой овощ в пищу, то можно стать обладательницей молодой кожи, поскольку тыква замедляет процесс старения, а также заботится о тонусе.

5. Помидоры. Самым ценным свойством томатов является их способность предупредить развитие онкологии. В случае сбоя процесса метаболизма, помидоры помогают нормализовать обмен веществ.

Их употребление помогает справиться с болезнями желудочно-кишечного тракта и решить проблемы с пищеварением. В летний период времени томаты стоит есть каждый день, поскольку они защищают организм от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Также защищают от последствий пережитого нервного напряжения, поскольку в своем составе содержат серотонин.

6. Морковь. Этот овощ является секретом вечной молодости, поскольку защищает от возрастных изменений не только кожу, а еще волосы и зрение.

Морковь способствует насыщению организма питательными веществами, поэтому является самым бюджетным средством, способным оказать эффективную помощь при авитаминозе.

Помимо прочего, сохраняет сердце здоровым на долгие годы и укрепляет защитные функции организма. Также является отличным способом позаботиться о состоянии полости рта.

7. Также безусловной пользой для организма обладают следующие овощи: любые виды капусты, чеснок, сельдерей, сладкий картофель, баклажаны, кабачки, спаржа и любые виды зелени.

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