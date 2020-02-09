Выбор подарка для близкого человека или же коллеги по работе может стать затруднительным процессом.

Деньги дарить иногда кажется не лучшим решением, поскольку хочется выразить личную симпатию.

Некоторые предметы не стоит дарить согласно народным приметам и традициям, а некоторые — из здравого смысла.

От каких идей стоит отказаться:

1. Книги. Во-первых, очень трудно угадать, что именно понравится вашему товарищу: вкусы у всех разные. К тому же, сейчас многие предпочитают бумажным вариантам электронные, поскольку они не приходят в негодность и не захламляют дом. Во-вторых, это слишком скромный подарок.

Можно сделать исключение только в том случае, если это коллекционное издание любимого автора вашего друга или же его новое произведение.

2. Ножи и любые другие колюще-режущие предметы. Согласно народной мудрости, такой подарок может стать окончанием ваших близких отношений, причем далеко не на хорошей ноте. Также не стоит дарить коллекционное оружие подобного типа: мечи или же кинжалы.

3. Парфюм. С запахами очень сложно угадать: даже если вам он очень нравится, на коже другого человека он может раскрыться совсем иначе. Исключение можно сделать только в том случае, если вы наверняка знаете, какой аромат является самым любимым у подруги.

Многие женщины имеют по 2-3 фаворита, поэтому можно приобрести что-то из этих вариантов.

4. Украшения с жемчугом. Несмотря на свою красоту и благородный внешний вид, жемчуг сулит плохое настроение и проблемы. Его лучше покупать для себя самостоятельно.

5. Зеркало. Речь идет как о миниатюрном варианте, так и о «домашнем»: считается, что такой подарок может принести беды в жизнь того, кому адресован подарок. К тому же, зеркала являются очень мистическими объектами, с которыми связано множество суеверий.

Исключение нельзя делать даже для антиквариата, который может быть еще опаснее: никто не знает о том, какую энергетику впитало зеркало за долгие годы своей службы.

6. Кошелек. Таким подарком вы можете навлечь бедность на вашего друга. Единственным способом избежать проклятия является подарок кошелька с имеющимися внутри денежными средствами.

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