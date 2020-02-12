Лукашенко встретился с руководством крупнейших государственных СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.

«Мы, конечно же, будем обсуждать с вами конкретные проблемы, житейские проблемы функционирования средств массовой информации. Я предлагаю построить открытый разговор, диалог. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, которые не относятся к тематике сегодняшнего совещания. Возможно, будут вопросы как практического, так и идеологического характера, в том числе по последним переговорам с руководством Российской Федерации, потому что вы не просто организаторы ведущих средств массовой информации, но и сами являетесь активными участниками создания продукта ваших компаний», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что необходимость разговора с руководителями государственных средств массовой информации назрела давно: около двух лет прошло с тех пор, как во всех крупнейших СМИ сменились руководители. «Настал момент обсудить выполнение поручений, данных вам в том числе и при назначении, услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации», — пояснил Президент.

По его словам, эти задачи непростые, поскольку нынешняя обстановка не располагает к успокоенности. «Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, — все это в повестке сегодняшнего дня», — заявил глава государства.

Президент констатировал, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет — право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность.

«И это право мы как суверенное и независимое государство должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле. Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко напомнил, что именно для того, чтобы противостоять новым рискам, вызовам и угрозам, чуть менее года назад разработана и принята Концепция информационной безопасности Беларуси. «Не знаю, насколько она эффективна. Вам виднее. Но это первый серьезный шаг к выработке стратегии нашей информационной безопасности. Возможно, как живое творческое тело, надо совершенствовать эту концепцию», — считает глава государства.

В совещании участвовали председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, директор — главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов.

На начало 2020 года в Беларуси зарегистрировано более 1,6 тыс. печатных средств массовой информации, 9 информационных агентств, 20 интернет-изданий, 270 телерадиовещательных СМИ. В Беларуси распространяется свыше 270 иностранных телепрограмм в кабельных сетях и около 3 тыс. зарубежных печатных СМИ.

Лукашенко о задачах госСМИ: нужно честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей.

«Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает», — сказал глава государства.

В качестве положительного отличия белорусских СМИ от ряда зарубежных Александр Лукашенко отметил честную позицию, отсутствие фейкового изложения событий. «Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию», — считает глава государства.

Вместе с тем он отметил, что порой отечественные телевизионные СМИ уступают зарубежным коллегам в показе: «Операторы, формирование самого сюжета… Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать».

Говоря о телевидении, в том числе видеоконтенте в сети интернет, Александр Лукашенко подчеркнул важность качественной подачи визуальной информации. «Это прежде всего «смотрю», потом — «слушаю». Я лично очень внимательно слежу за вашими продуктами, особенно телевизионными. И досужие рассуждения, что интернет все забьет, телевизор не нужен будет. Неправда. Как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором», — сказал Президент.

Он одновременно признал наличие и новых трендов, связанных с возможностями распространения информации через интернет, но выразил уверенность, что и другие СМИ в настоящее время не менее востребованы. «Пусть это будет на данном этапе как дополнение к традиционным СМИ. Может, они (интернет-СМИ. — Прим. БЕЛТА) уже где-то вровень вышли, чуть-чуть вперед по каким-то направлениям. Но традиционные СМИ будут всегда», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что СМИ порой ошибочно гонятся за числом. Он обратил внимание, что в любом обществе есть лидеры — люди, которые формируют определенные мнения и ведут за собой.

Лукашенко ждет от госСМИ больше остроты, оперативности и собственного контента

Глава государства отметил, что зачастую в эфире государственных СМИ не хватает остроты и оперативности. Кроме того, подчеркнул он, им уже пора отходить от зарубежных платформ. «Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции, — сказал Президент. — Когда мне говорят, что Марков (руководитель ОНТ Марат Марков. — Прим. БЕЛТА) сидит на платформе ОРТ, я этого просто не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой) — пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти — пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим — может быть. Это ваша первейшая обязанность».

Печатные же СМИ, чтобы удержаться на плаву в современном цифровом мире, должны активно заниматься аналитикой, считает Александр Лукашенко. «Конечно, мы всегда были и будем объективны. Но наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми, — подчеркнул он. — Нам вообще-то стыдиться нечего (а у нас иногда это бывает): мы работаем на свою страну и свой народ. Слава богу, мы уже отошли от того, что было в середине 1990-х после распада Советского Союза: тогда все журналисты были «наши» и «не наши». Если ты сказал правду с позиции власти — все, ты враг, ты не наш. Этого уже нет. Вы уже на равных с ними конкурируете. Уже камни в вас так не бросят. Если вы там где-то что-то о Президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая Президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга. Не надо самоуспокаиваться и останавливаться в развитии. Время меняется стремительно».

По его словам, сегодня интернет уже не просто дышит в спину государственной прессе, но и по некоторым позициям вырывается вперед, а Telegram-каналы, блоги, социальные сети по влиянию как минимум сравнялись с традиционными СМИ. «Молодежь в основном там. Мобильный телефон с выходом в интернет в распоряжении всех желающих от ребенка до пожилого человека. И эти материалы им доступны в любое время суток. Нашим СМИ в интернете надо работать масштабнее, эффективнее. Что уже сделано в этом направлении и куда вы намерены двигаться дальше?» — спросил глава государства.

Кроме того, убежден Президент, талантливый журналист может и должен быть лидером общественного мнения. «Это редкость. Сегодня облик любого СМИ должна определять авторская журналистика. Нам необходимы новые лица, интересные персоналии, темы. Вы должны быть талантливы и убедительны в подаче информации», — сказал он.

Александр Лукашенко поинтересовался общей оценкой ситуации на медийном поле, а также спросил у руководителей СМИ, как будут дальше развиваться их редакции и какими им видятся перспективы. «Давайте не только без самоотчетов, но честно и откровенно поговорим о проблемах», — предложил он.

«Нас ожидают еще более сложные вещи» — Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе

Александр Лукашенко заметил, что сегодня пресса — это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения.

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени, — предупредил Президент. — Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль».

По мнению Александра Лукашенко, конкуренция на информационном поле сегодня жесточайшая, и Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками. «Многие из них откровенно деструктивны, — заявил Президент. — Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза. И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета».

От белорусского Euronews до медиацентра — с какими предложениями руководители СМИ пришли к Лукашенко

Руководители крупнейших государственных СМИ внесли Президенту Беларуси Александру Лукашенко ряд предложений. Среди них, например, создание новостного канала наподобие Euronews и строительство медиацентра.

«Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию», — сказал Александр Лукашенко.

Президент признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. «Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это», — добавил он.

При этом глава государства подчеркнул: лишних денег нет. Надо определиться, что необходимо в первую очередь: обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр. «Все надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду», — сказал Александр Лукашенко.