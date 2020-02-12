Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Людмила Прокопенко провела личный прием граждан.

Предварительно в списке желающих обратиться за помощью в решении своих проблем к руководству района значилось 10 человек, однако большая часть вопросов была решена и снята до приема.

Среди тем, волнующих заявителей, – решение жилищных вопросов, ремонт жилого дома и неисполнение договорных обязательств.

По всем поднятым темам обратившимся даны квалифицированные консультации.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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