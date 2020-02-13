Большинство многодетных семей (95,4%) желают досрочно использовать семейный капитал на улучшение жилищных условий. Во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Инна Пинковская разъяснила порядок использования семейного капитала на жилье.

По словам специалиста, чтобы многодетные семьи могли досрочно использовать средства семейного капитала на эти цели, они должны состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Второе важное условие — улучшать жилищные условия можно только теми способами, которые закреплены в законодательстве.

Инна Пинковская

Первый из них предполагает строительство жилых помещений в многоквартирных домах путем заключения договора долевого строительства и строительства жилых помещений в составе организации застройщика. «Многодетная семья должна быть направлена на строительство такими способами. Важно, что есть возможность профинансировать строительство жилого помещения средствами семейного капитала. Таких обращений с заявлениями на использование средств семейного капитала большинство», — подчеркнула Инна Пинковская.

Многодетные семьи также могут за счет семейного капитала строить жилые помещения в одноквартирных либо блокированных домах, реконструировать их подрядным или хозяйственным способом. «На сегодня много обращений от многодетных семей, которые за счет средств семейного капитала желают просто приобрести жилое помещение в сельских населенных пунктах и малых городах. Его стоимость находится в пределах суммы семейного капитала — это позволяет полностью оплатить покупку жилья. Определенное количество многодетных семей из года в год целенаправленно отказывалось от строительства жилого помещения и хотело улучшить жилищные условия путем покупки жилья, в том числе и на вторичном рынке недвижимости», — обратила внимание представитель Минстройархитектуры.

Многодетные семьи могут использовать досрочно семейный капитал и на погашение задолженности по кредитам на строительство, покупку и реконструкцию жилья. «В первую очередь, это коммерческие кредиты, процент по которым довольно высокий. Так можно погашать и льготные кредиты, если есть желание. При этом приобретение помещений в лизинг или по жилищным облигациям законодательством не предусмотрено», — резюмировала Инна Пинковская.

Программа семейного капитала действует с 2015 года. С 1 января 2020 года он устанавливается в размере Br22,5 тыс. и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. Использовать средства можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери. За назначением семейного капитала можно обращаться в исполнительные и распорядительные органы не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а за распоряжением средствами — либо по месту назначения семейного капитала, либо в соответствии с регистрацией граждан по месту жительства (месту пребывания). Для семей, которые имеют право на назначение семейного капитала при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2019 года, действует семейный капитал в размере $10 тыс. даже в случае, если обращение за ним последовало после 1 января 2020 года (срок обращения за назначением семейного капитала — 6 месяцев после появления третьего или последующего ребенка).

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БЕЛТА