На базе пожарной аварийно-спасательной части №1 Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС проведен семинар-совещание с работниками дежурно-диспетчерских служб отдела внутренних дел, учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная больница», Буда-Кошелевского района газового снабжения, Буда-Кошелевского района электрических сетей, коммунального жилищного унитарного предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник», железнодорожной станции Буда-Кошелевская, филиала г.Буда-Кошелево ОАО «Рогачевский МКК», дорожного ремонтного строительного управления №184 и узла электросвязи.

На семинаре рассмотрены цели и функции дежурно-диспетчерских служб организаций, как элемента информационно-управляющей системы Буда-Кошелевского районного звена Гомельской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, изучен порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, сроки и формы ее предоставления.

По итогам семинара-совещания разобраны проблемные вопросы и определены дальнейшие принципы и направления взаимодействия между различными службами взаимодействия.

По информации РОЧС