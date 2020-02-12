Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в торговой сети региона тушенку российского производства, которая не соответствует определению мясных кусковых консервов, сообщили в региональной инспекции.

Речь идет о консервах «Свинина тушеная высший сорт» торговой марки «Невероятно Dешево» изготовителя ООО КМПЗ «Балтпроммясо». В инспекции отметили, что информация на упаковке вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию.

Товар не отвечает техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». В документе прописано, что кусковые консервы — это консервы, изготовленные из ингредиентов, измельченных на куски массой свыше 30 г. Содержимое банок названной тушенки в разогретом состоянии представляет собой бесформенную массу в виде фарша с наличием трех-четырех кусочков мяса менее 30 г в бульоне.

Инспекция приняла меры по ограничению обращения данной продукции на рынке республики.

БЕЛТА