Общественное обсуждение по строительству объекта «Капитальный ремонт Коммунаровского Дворца культуры по ул. Советской, 2, н.п. Коммунар Буда-Кошелевского района».

Уведомление для проведения общественного обсуждения по вопросу удаления объектов растительного мира в связи со строительством по объекту: «Капитальный ремонт Коммунаровского Дворца культуры по ул. Советской, 2, н.п. Коммунар Буда-Кошелевского района».

Заказчик планируемой деятельности: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, расположенный по адресу: 247355, г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 6. Адрес электронной почты: ideolog_buda@buda-koshelevo.gov.by. Телефон +375 (2336) 7-73-89; факс +375 (2336) 7-73-95.

Информация об удаляемых объектах растительного мира.

Порода и количество: туя 5 шт.

Качественное состояние: хорошее.

Учитывая, что удаляемые объекты растительного мира находятся в хорошем состоянии, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета осуществит компенсационные посадки 15 шт. деревьев хвойной или вечнозеленой породы.

Дата: 17.02.2020 г.

Место проведения: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7 (Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет), каб. №41, 1-й этаж.

Замечания и предложения по удалению объектов растительного мира в связи со строительством по объекту: «Капитальный ремонт Коммунаровского Дворца культуры по ул. Советской, 2, н.п. Коммунар Буда-Кошелевского района» можно направить в письменном виде на адрес: 247355, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. №41 (Буда-Кошелевский райисполком).

На электронную почту отдела otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by, райисполкома budarik@mail.gomel.by на официальном сайте buda-koshelevo.gomel-region.by райисполкома.

Контактное лицо: главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Буда-Кошелевского райисполкома Нестерчук Ю.А., тел. 8 (02336) 7-89-28.

Мнения граждан, направленные с нарушением формы и сроков, рассмотрению не подлежат.