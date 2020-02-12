В целях создания высокохудожественных произведений писателями Гомельской области, выявления знаковых имён в сфере словесного искусства, повышения статуса писателя в обществе, укрепления положительного имиджа области решением Гомельского облисполкома №138 от 8 февраля 2013 года учреждена премия Гомельского областного исполнительного комитета «Литературная премия имени Кирилла Туровского» (далее – премия).

Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе в шести номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература», «Публицистика и литературная критика», «Открытие года». В каждой номинации может быть определен один лауреат.

Основными критериями оценки номинированных литературных произведений являются: литературно-художественный уровень изложения материала; актуальность темы литературного произведения; наличие современных литературных подходов к разработке темы; утверждение общечеловеческих ценностей и идей гуманизма; использование в литературном произведении краеведческих образов родного белорусского края.

Выдвижение произведений на соискание премии во всех номинациях производится, как правило, авторами. При выдвижении произведений на соискание премии в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература», «Публицистика и литературная критика» обязательно учитывается членство кандидата в Гомельском областном отделении общественного объединения «Союз писателей Беларуси»; в номинации «Открытие года» члены Гомельского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» участия не принимают.

Участниками конкурса не могут быть представлены работы, которые одновременно выдвинуты на соискание Государственной премии Республики Беларусь, премии Федерации профсоюзов Беларуси, международных премий или премий других государств, либо те, которые уже получили такие премии.

Материалы по выдвижению литературных произведений предоставляются авторами с 1 февраля по 30 мая 2020 года и включают:

заявку в электронной форме на участие в конкурсе с краткими биографическими сведениями о соискателе, его места жительства, данными паспорта, контактными телефонами и краткой аннотацией предлагаемого на рассмотрение комиссии произведения (в произвольной форме);

электронный вариант произведения (параметры настройки в редакторе Mikrosoft Word, размер шрифта 14 пт, шрифт Times New Roman), в соответствии с определенными объемами текстов.

Объем текста выдвигаемых литературных произведений не должен превышать: поэзия (цикл стихов, поэмы) – не более 100 тысяч знаков с пробелами; проза (цикл рассказов, повесть, роман) – не более 350 тысяч знаков с пробелами; драматургия – не более 200 тысяч знаков с пробелами; детская литература (поэзия и проза) – не более 150 тысяч знаков с пробелами; публицистика и литературная критика – не более 200 тысяч знаков с пробелами; в номинации «Открытие года» (поэзия, проза, детская литература) – те же критерии.

Заявка в электронном варианте, электронный вариант произведения, оцифрованные публикации и копии статей направляются авторами на электронный адрес: k.turovski.premiya2013@yandex.by

Авторы имеют право приложить оцифрованные копии публикаций в государственных периодических литературных изданиях («Полымя», «Маладосць», «Нёман») за период с 1 марта 2019 года по 30 мая 2020 года, оцифрованные копии статей, рецензий, откликов, опубликованных в средствах массовой информации за этот же период, посвященные данному произведению (если таковые имеются).

Распоряжением председателя Гомельского облисполкома утверждена комиссия по определению лауреатов премии «Литературная премия имени Кирилла Туровского». Комиссия принимает решение о возможности присуждения премии участникам конкурса и представляет итоговый протокол в Гомельский облисполком.

Решение о присуждении премии (отказе в присуждении премии) принимается Гомельским областным исполнительным комитетом. О дате и месте проведения церемонии награждения лауреатов премии сообщается в СМИ Гомельской области.