Особо охраняемые природные территории занимают 9% площади Беларуси, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии ведомства.

«В прошлом году площадь особо охраняемых природных территорий продолжала расти и достигла 9% от общей площади территории страны (по итогам 2018 года было 8,9%. — Прим. БЕЛТА). Это соответствует установленному показателю национальной безопасности в экологической сфере», — сказал Андрей Худык.

На 1 января 2020 года в Беларуси функционирует 1297 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1870,1 тыс. га.

В 2019 году постановлениями Совета Министров были преобразованы республиканские заказники «Лебяжий», «Бабиновичский» и «Козьянский». Также подготовлены проекты постановлений правительства по преобразованию трех заказников республиканского значения: «Фаличский Мох», «Выдрица» и «Сервечь».

БЕЛТА