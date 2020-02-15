В минувшую субботу в спортзале аграрно-технического колледжа было по-настоящему жарко.

Отделом образования, спорта и туризма райисполкома совместно с районным ФСК «Урожай» был проведен турнир по мини-футболу среди ветеранов футбола. Возраст участников – 40 лет и старше.

По результатам спортивных баталий третье место заняла команда РОВД г. Буда-Кошелево, на второй позиции игроки РУП «Белоруснефть-Особино», а победителем признана команда ветеранов из Кормы, приглашенных поучаствовать в турнире.

По словам председателя РФСК «Урожай» Олега Еченко, данный турнир пользуется популярностью у любителей футбола и в этом году вышел на межрайонный уровень. Команды были достойны друг друга, но, как говорится, победил сильнейший.

Елена БЕЛКО

Фото из архива РФСК «Урожай»