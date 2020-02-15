Районный этап международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» для юных знатоков христианской культуры состоялся на базе Уваровичского центра детского творчества.

Игра прошла в рамках мероприятий, посвященных 550-летию Жировичской иконы Божией Матери, 550-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, 75-летию Великой Победы. А вел ее настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца аг. Рогинь и прихода храма Святого Архангела Михаила аг. Широкое иерей Александр Асадчий. В состав жюри вошли представители духовенства района и отдела образования, спорта и туризма райисполкома.

Шесть команд-участниц из учреждений образования района соревновались за право представить свою команду на областном этапе турнира. Нужно сказать, что задания были непростыми и потребовали от участников широкого кругозора, нестандартного мышления и умения логически мыслить.

По решению жюри победителем турнира стала команда «Победоносцы» Уваровичской школы, почетное второе место заняли юные знатоки средней школы №1 г. Буда-Кошелево, а третье место у гимназистов райцентра. Все команды получили дипломы и ценные подарки от Гомельской епархии.

Елена БЕЛКО

Фото Уваровичского ЦДТ