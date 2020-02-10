Рыбак утонул в Гомельском районе. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Спасателям 7 февраля в 13.54 поступило сообщение о провалившемся под лед мужчине на озере возле деревни Гадичево Гомельского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, мужчины на поверхности воды не было. «69-летний пенсионер провалился под лед во время рыбной ловли на озере в 50 м от берега. Сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда извлекли из воды мужчину, однако вернуть его к жизни не удалось», — сообщает МЧС.

Спасатели призывают не выходить на тонкий лед.

Белта