Будакошелевщина всегда славилась своими тружениками, которые вносят посильный вклад в развитие и процветание района. Среди них и Вера Миринович, без малого тридцать лет посвятившая работе в сельском хозяйстве.

С 60-летием Веру Макаровну поздравили первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Людмила Прокопенко, председатель районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко и руководство КСУП «Кривск».

– 27 лет ваша трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством. Ответственность, добросовестное отношение к труду и любовь к земле-кормилице стали слагаемыми вашей работы. Преданность любимому делу помогла заслужить уважение и почет в коллективе и среди земляков. Выражаем вам благодарность за трудолюбие и профессионализм, за умение работать. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, активной жизненной позиции, мира и добра, – обратилась к юбилярше Людмила Прокопенко.

Много теплых слов в этот день звучало в адрес Веры Макаровны, ведь она выбрала совсем не женскую профессию, но справилась с ней отлично и всегда была примером для коллег-мужчин. В торжественной обстановке ей вручили цветы и подарки в знак признательности за трудовые заслуги.

– Трудовой путь я начинала в 1977 году в колхозе имени Калинина (ныне КСУП «Кривск») на мелкогабаритном тракторе Т-16. Мне нравилось работать на земле. День ото дня трудилась в поле не ради чествований, а уж тем более не ради похвалы и высоких наград, просто делала свое дело, как говорят, на совесть. Хочется, чтобы нынешняя молодежь также добросовестно относилась к своей работе, тогда и порядок во всем будет, – отметила Вера Миринович.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора