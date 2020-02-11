В украинском правительстве не исключают, что Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпиаде в Токио, сообщает РБК — Украина.

«Идея заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если инициатива в ближайшее время может быть реализована. Это важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», — заявил украинский премьер.

Алексей Гончарук поручил изучить опыт Беларуси в проведении II Европейских игр, а также опыт европейских стран в проведении Олимпиады. Он распорядился выработать четкий план в соответствии с конкурсными требованиями, установленными Международным олимпийским комитетом.

В июле 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады. В сентябре минувшего года Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести летние Олимпийские игры совместно с Украиной или Россией. По его словам, в Украине есть объекты футбольной инфраструктуры, которых не хватает в Беларуси.

Белта