XX открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся, посвященный памяти Ф.П.Гааза, пройдет 8 февраля в Гомеле в гимназии №58, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

Гаазовские чтения объединят около 100 участников из почти 50 учреждений образования Гомельской и Брестской областей. Свои работы на конкурс представят также исследователи из Зеленодольска (Татарстан, Россия).

Во время форума в 11 секциях речь пойдет о краеведении, истории Беларуси, мировой художественной культуре, литературоведении, музыке и других направлениях. Участники провели исследования по широкому спектру тем. «Это и культурное наследие Гомельской области, и богатство белорусского фольклора, и этнография, и развитие туризма. Ребята исследовали также скетчинг как самовыражение в одном штрихе и образ малой родины в произведениях белорусских писателей, разбирались в аспектах современного гуманизма и изучали предпосылки и причины войн», — рассказали в гимназии.

В программу чтений включены и творческие конкурсы. В текущем году лучшие работы предстоит выбрать среди детских рисунков, в видеотворчестве, фотоделе.

Оценивать исследовательские и творческие труды будет жюри из числа преподавателей вузов, школ, гимназий, а также писателей, журналистов. Помимо дипломов и сувениров для победителей в этот раз приготовлен специальный приз — какой именно, пока держат в тайне.

Пригласят ребят и в увлекательную квест-игру «Самая яркая звезда», которая познакомит с деятельностью Федора Гааза. А в атмосферу того времени, когда жил врач-гуманист, перенесет тематический перфоманс.

Исследовательский форум впервые прошел в Гомеле в 2000 году. Гаазовские чтения проводят для популяризации и сохранения памяти о Федоре Гаазе (1780-1853), имя которого носит гимназия №58 Гомеля.

Белта