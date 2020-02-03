16-17 января сцена Гомельского колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского превратилась в арену для творческого состязания и собрала 150 участников I областного конкурса исполнителей на струнных народных инструментах «ART-старт». Ребята соревновались в пяти номинациях: цимбалы, домра, балалайка, гитара, ансамбли малых форм.

Виртуозная игра юных музыкантов Егора Куленкова, Владислава Алейникова и Александра Афанасенко покорила жюри конкурса: в номинации «Ансамбли» третьей возрастной категории ансамбль гитаристов Буда-Кошелевской детской школы искусств (учитель Виктория Урсуляк) удостоен диплома III степени.

Домристы Уваровичской детской школы искусств Вячеслав Чуешков (учитель Ольга Рысинская, концерт-мейстер Виктория Глинская) и Мария Ковалева (учитель Елена Клышко, концертмейстер Татьяна Моисеенко) исполнили сложнейшую программу и были награждены дипломами и подарками колледжа искусств.

Мы гордимся успехом наших ребят и педагогов и желаем им новых творческих побед.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото ДШИ