15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов.

15 февраля, в 31-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан, в Буда-Кошелеве состоялся митинг-реквием. Участие в памятном мероприятии приняли воины -интернационалисты, руководство района, представители общественности, трудовых коллективов, школьники и неравнодушные будакошелевцы.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов к ветеранам обратился заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, слова благодарности за доблесть, славу, героизм и мужество, проявленные в афганской войне выразил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко. Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. После митинга воины –интернационалисты посетили историко-краеведческий музей. Ирина ПАЛУБЕЦ.

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