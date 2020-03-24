В рамках борьбы с коронавирусом Национальный банк Беларуси направляет часть бумажных денег страны на карантин.

Отмечается, что уже неделю первая партия банкнот хранится в специальном хранилище.

Их вернут в обращение только после того, как закончится инкубационный период, передает ОНТ.

Специалисты призывают людей во времена пандемии использовать карточки в качестве способа расчета.

У нас есть ещё дополнительная возможность пускать в обращение не бывшие в обращении банкноты, поэтому также будет эта мера применяться для того, чтобы снизить объём денежной наличности, которая может быть подвержена оседанию на ней вирусов, — сообщил начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко.

Напомним, что сегодня, 23 марта, в Беларуси в обращение были выпущены купюры номиналом 20 и 50 рублей. Для усиления защиты на них нанесли дополнительный водяной знак, а также увеличили ширину защитной линии. Помимо этого немного изменился дизайн.

В обращение они будут поступать постепенно в течение месяца. Подчеркнем, что прежние купюры остаются законным платежным средством.

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