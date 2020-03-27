Более 7,5 тыс. кленов и берез высадят в Гомельской области во время акции «Профсоюзная неделя леса — 2020», сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Сегодня в Гомельском опытном лесхозе на площади 2 га представители областного объединения, региональных организаций отраслевых профсоюзов и первичек посадят лиственный лес.

«Лесная» акция станет частью масштабного профсоюзного марафона «75 добрых дел», посвященного Году малой родины и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь предстоящей значимой даты в регионе появится молодой лес — более 7,5 тыс. берез и кленов.

Поддерживает профсоюзный актив региона и другие инициативы, приуроченные к годовщине Великой Победы. Так, с подачи председателя областного объединения, члена Совета Республики Алексея Неверова профсоюзы вносят вклад в создание мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола Светлогорского района. Руководители профсоюзных организаций на местах заручились поддержкой активистов. «Приятно, что сплоченный профсоюзный коллектив, как всегда, живо откликнулся на благотворительный призыв. За короткое время удалось собрать около Br100 тыс. Эти средства будут перечислены на официальный благотворительный счет для оказания помощи в работе по проектированию и строительству объекта», — сказал Алексей Неверов.

Марафон «75 добрых дел» в регионе продолжается.