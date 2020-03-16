Известный продюсер считает, что группа Little Big привлечет большое внимание фанатов конкурса “Евровидение”. Виктор Дробыш заявил, что ему понравились как клип, так и композиция.
Музыкант отметил, что в настоящее время одних только хороших вокальных данных для победы в популярном песенном конкурсе недостаточно.
На голоса зрителей оказывает большое влияние непосредственно действие, происходящее на сцене, а группа Little Big умеет делать настоящее шоу.
По мнению продюсера, в номере выступающих всегда должно быть что-то необычное, — сообщают СМИ.
Так, Дробыш в качестве примера привел Монса Зелмерлева и “Бурановских бабушек”, которые смогли занять достойные места на конкурсе благодаря спецэффектам и реквизитам.
Стоит отметить, что “Евровидение-2020” состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Российская группа Little Big выступит в первом полуфинале с песней Uno.
Фото: Instagram