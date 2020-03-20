Напоминаем, он завозной — гомельчанин заразился COVID-19 в Западной Европе. Новых фактов не выявлено, рассказал «Гомельскай праўде» главный государственный санитарный врач области Александр Тарасенко.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает, что по состоянию на 9.00 утра 20 марта из больниц Беларуси выписано 15 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 42 человека с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Клинические признаки инфекции COVID-19 имеют (по сути, являются больными) 12 пациентов. С конца января на инфекцию COVID-19 обследованы более 19 тыс. человек.

Правда Гомель